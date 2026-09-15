الحرس الثوري: تدمير رابع طائرة مسيّرة من طراز MQ-1 شرقي مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه دمر رابع طائرة مسيّرة من طراز MQ-1 خلال الأيام القليلة الماضية، بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة له.

وأفادت"إرنا"، نقلاً عن الموقع الإعلامي للحرس الثوري، بأن "طائرة مسيّرة رابعة من طراز MQ-1 تم قبل لحظات تعقّبها وتدميرها في أجواء شرق مضيق هرمز، بواسطة نيران منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للقوة الجو- فضائية للحرس، وذلك بالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي الوطنية المتكاملة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم أيضا، أعلن الحرس الثوري عن تعقّب طائرة مسيّرة متطورة من طراز "MQ-1" في سماء غرب مضيق هرمز. حيث تمت عملية الاعتراض والتدمير بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس.