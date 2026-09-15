هيئة بريطانية: استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

• هيئة عمليات التجارة البحرية أفادت بعدم تسجيل إصابات أو أضرار

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بتعرض سفينة لاستهداف بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا متأخرا عن حادث وقع الساعة 20:40 ت.غ، الاثنين.

وأضافت أن مصدرا موثوقا من السفينة أكد استهدافها بمقذوف مجهول، دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات أو تأثير بيئي حتى الساعة.

ودعت السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء عبورها المضيق، وإبلاغها فورا عن أي نشاط مشبوه.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن هوية السفينة ولا وجهتها أو حمولتها.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، لكن إيران سبق أن استهدفت سفنا في هرمز، بداعي إبحارها في مسار غير الذي أعلنته طهران.

وشنت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هجمات عسكرية على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما، جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.