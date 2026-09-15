البرلمان العربي يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها والداعمين لها، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.