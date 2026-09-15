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• مفتش وزارة الدفاع الأمريكية قال إن الحرب تسببت في نقص بالذخائر وأربكت سلاسل التوريد

كشف تقرير صادر عن مفتش وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى يوليو الماضي.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الاثنين، أن الحرب تسببت في نقص بالذخائر لدى واشنطن، وأربكت سلاسل التوريد.

وأوضح أن مبلغ 33.4 مليار دولار يشمل 22.3 مليار دولار قيمة الذخائر المستخدمة، و3.7 مليارات دولار خسائر في المعدات، فضلا عن 7.4 مليارات دولار لتغطية نفقات أخرى.

وبيّن أن هذا المبلغ المقدّر لا يتضمن تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة.

كما لفت إلى تكبد وزارة الخارجية الأمريكية خسائر تتجاوز 208 ملايين دولار في 4 دول، هي العراق والكويت والسعودية والإمارات.

وذكر أن 184 مليون دولار من هذه الخسائر ناجمة عن الأضرار التي لحقت بـ"منشآت دبلوماسية"، فيما ترتبط 25 مليون دولار بتأخر تنفيذ مشاريع إنشائية.

وتضمنت نتائج التقرير إحدى أولى التأكيدات الرسمية على استهداف إيران القاعدة اللوجستية الرئيسية للبحرية الأمريكية في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

وذكر أن أكثر من 30 طائرة مسيّرة كبيرة دُمرت خلال الحرب.

وأشار إلى تعرض 4 مقاتلات من طراز "إف-15 ي" ومقاتلة من طراز "إف-35 أي" وطائرة هجومية من طراز "10 وورثوغ-أي" لأضرار جسيمة أو لتدمير.

وأضاف أن 12 طائرة للتزود بالوقود من طراز "كي سي-135" إلى جانب 9 طائرات أخرى، دُمرت خلال الحرب.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران.

وشنت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين الجانبين جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وردت طهران بهجمات على منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وأضرارا بمنشآت مدنية، كما أسفرت هجمات إيرانية عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.