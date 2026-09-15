أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استمرار الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه من إصابات وأضرار مادية، باعتبارها انتهاكاً مرفوضاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لحياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الأمين العام تضامنه الكامل مع السعودية، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن استمرار استهداف أراضي الدول العربية من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الجامعة العربية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتدعو إلى وقفها فوراً، واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحول دون اتساع دائرة المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن برئاسة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة "إكس"، إن الحوثيين "هاجموا الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما أدى لإصابة 13 من المدنيين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين".

وأكد أن "قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة وبما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتابع أن "قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية".