باكستان ولبنان تتعهدان بتعزيز التعاون الامني والاستخباراتي

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اتفقت باكستان ولبنان على توسيع التعاون الأمني وتعزيز العلاقات المؤسساتية، بما في ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية وتوثيق التعاون بين وزارتي الداخلية، حسبما جاء في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم التوصل لهذا التفاهم خلال لقاء بين وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي ونظيره اللبناني أحمد الحجار في إسلام آباد.

كما التقى الحجار، الذي يقوم بزيارة رسمية لمدة يومين في باكستان، بالرئيس آصف على زارداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران تعزيز التعاون بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات وكبح الهجرة غير القانونية ومنع غسل الأموال والجرائم السيبرانية.

كما قرر الجانبان خلال المباحثات على مستوى الوفود توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل لتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية.