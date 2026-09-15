النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الغاز وإصلاح نظام التسعير

قال المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي: "إن يتخذ إجراءً عاجلًا" لخفض تكلفة الغاز الطبيعي، لأن هذا الوقود هو الذي يحدد سعر الكهرباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان حكومي.

وأكدت بلومبرج، في البيان، أن "النمسا تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومع ذلك وطالما ظل نظام ترتيب الاستحقاق قائما، فإن النمسا تدفع ثمن الكهرباء بنفس التكلفة كما لو أنها مولّدة من محطات تعمل بالغاز".

ونقلت بلومبرج عن شتوكر قوله: "نحن بحاجة إلى حل أوروبي في هذا الوضع، بدلًا من ترك الأمر برمته لكل دولة على حدة. إن القدرة التنافسية الأوروبية على المحك".