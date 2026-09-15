وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض IFTM Top Resa 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس

- شريف فتحي: السوق الفرنسي شهد نموا ملحوظا في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 17% خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجاري

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المشارك في معرض "IFTM Top Resa 2026"، والذي تستمر فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

ويعتبر معرض "IFTM Top Resa 2026" أحد أهم المعارض المهنية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر في فرنسا، حيث يجمع نخبة من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ومكاتب السياحة ومنظمي الرحلات من مختلف دول العالم، ما يجعله منصة هامة للترويج للوجهات السياحية، وعقد الشراكات، وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث اتجاهات سوق السياحة.

وعقب الافتتاح، أجرى وزير السياحة جولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بالمشاركين من العارضين المصريين.

وأكد الوزير أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد أحد أكبر الفعاليات السياحية المهنية للمتخصصين بقطاع السياحة والسفر في السوق السياحي الأوروبي، بما يعد فرصة مهمة للالتقاء بكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الفرنسي لمناقشة سُبل وآليات دفع المزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

وأشار وزير السياحة إلى أن السوق الفرنسي شهد نموا ملحوظا في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 17% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يأتي في ضوء الجهود الترويجية لدعم الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، لافتا إلى أن هذا السوق يحتل المرتبة السابعة بين الأسواق العشرين الأولى المصدرة لحركة السياحة الوافدة لمصر.

حضر الافتتاح السفير طارق دحروج، سفير مصر في فرنسا، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وماريان حلمي، مسئول السوق الفرنسي بالهيئة، والمهندس عبد الحليم يحيى، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات للهيئة.

وتشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في هذا المعرض، بجناح مساحته 460 مترا مربعا، تشمل مساحة مخصصة لمتحف يعرض مجموعة من مستنسخات المتحف المصري الكبير، بهدف إبراز المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة. ويشارك في الجناح 37 جهة من ممثلي القطاع الخاص، بواقع 17 شركة سياحة، و18 فندقا، وشركتي طيران.