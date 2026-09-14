أنشيلوتي يعلن نهاية مسيرة نيمار مع البرازيل

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتهاء مسيرة نيمار مع «السيليساو»، بعدما أوضح أن نجم سانتوس لن يعود إلى تمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار نيمار في أعقاب المشاركة المخيبة للبرازيل في كأس العالم 2026، حيث بدأ أنشيلوتي العمل على إعادة بناء المنتخب من خلال منح الفرصة لعدد أكبر من العناصر الشابة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة وصولًا إلى مونديال 2030.

أنهى أنشيلوتي حالة الجدل التي أحاطت بمستقبل نيمار مع المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن اللاعب نفسه حسم موقفه وقرر عدم العودة إلى صفوف «السيليساو».

وقال مدرب البرازيل، خلال مقابلة مع «CNN Esportes»: «كان يستحق أن يكون هناك بفضل جودته. نيمار أكد بالفعل أنه لا يريد العودة إلى المنتخب الوطني».

وأضاف: «لا يمكن تعويض نيمار، لأنه كان موهبة استثنائية وفريدة من نوعها، ولذلك فهو لاعب لا يمكن تعويضه».

وشكل نيمار، على مدار أكثر من عقد، أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي، بعدما حمل على عاتقه جزءًا كبيرًا من آمال الجماهير، إلا أن أنشيلوتي يرى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء فريق جديد بدلًا من البحث عن لاعب يؤدي الدور نفسه.