محمد عمر: الأهلي لو لعب من غير مدرب هيكسب

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق، أن النتائج التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لا تتناسب مع إمكانيات الفريق، مشيرًا إلى أن «المارد الأحمر» قادر على تحقيق الانتصارات حتى في حال خوض المباريات دون مدير فني.

وقال محمد عمر في تصريحات إذاعية: «مع احترامي لكل المدربين، النادي الأهلي لو لعب من غير مدرب هيكسب».

وأضاف: «النتائج اللي بتحصل دي غير منطقية، والسبب هيوضح خلال جلسة الفضفضة بين عموتة واللاعيبة، وكل لاعب هيقول على المشكلة اللي مأثرة على أدائه الفني».

وأوضح: «في النهاية، اللي بينفذ الأفكار في الملعب هم اللعيبة، فمينفعش أحمل المدير الفني كل حاجة أو اللعيبة لوحدها كل حاجة».

وأتم: «لذلك، فإن الاجتماع الودي اللي حدث بين عموتة ولعيبة النادي الأهلي هيأثر بالإيجاب على نتائج الفريق».

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.