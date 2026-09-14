وزير الطاقة الأمريكي: تصاعد متوسط شحنات النفط عبر مضيق هرمز

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس ​رايت، خلال اجتماع للوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بأن المتوسط المتحرك ​لمدة سبعة أيام لشحنات ​النفط السرية التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق ​هرمز يتزايد، وسيستمر في ​الارتفاع.

وقال رايت، في مؤتمر صحفي: "الاتجاه العام لهذا المتوسط المتحرك لمدة سبعة ​أيام آخذ في ​التصاعد وسيستمر في الارتفاع"، مضيفا أن ‌ذروة للشحنات بلغت 17 مليون برميل في يوم واحد -والتي كان قد أشار إليها ​في ​الأول من سبتمبر - كانت في الواقع ​أعلى من ذلك؛ ​إذ أوضح قائلا "كانت هناك سفينة لم تحسب، وتبين أن الكمية ​في ذلك اليوم ​كانت تقارب 18 مليون برميل تماما"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن، اليوم الاثنين، أن عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى ​رقم في خانة الآحاد يوميا في مطلع الأسبوع، وهو ما ‌يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ 14.

ووفقا للبيانات، غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، سفينة من فئة هاندي سايز تبحر دون حمولة وأخرى من فئة ​هاندي محملة بغاز البترول المسال، وسفينة من فئة سوبراماكس تحمل ​أسمدة، وواحدة من فئة سويزماكس محملة بالنفط الخام أو المكثفات.

والجدير بالذكر أن قبل اندلاع الحرب مع إيران ​في 28 فبراير، كان حوالي ⁠125 سفينة تجارية كبيرة تعبر المضيق يوميا، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن ​الحاويات، بما كان يمثل نحو 20 بالمئة من الإمدادات ​اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأدى الحصار الأمريكي على حركة الشحن المرتبطة بإيران إلى توقف صادرات النفط الخام الإيراني منذ إعادة فرض الحصار في منتصف ​يوليو.



