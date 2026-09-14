كوريا الجنوبية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو إلى وقفها فورا

أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، الهجمات الأخيرة التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في السعودية، ودعت إلى وقف فوري لمثل هذه الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين هجمات المتمردين الحوثيين التي استهدفت مدنيين ومنشآت اقتصادية في المنطقة الجنوبية من المملكة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأفادت بأن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، فضلا عن الأعمال التي تقوض حرية الملاحة وسلامتها، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، وحثت الحوثيين على الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات.

كما أكدت الوزارة أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، يعدان أمرا بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، وذلك من منظور سلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة.

وأضافت: "نعرب عن تضامننا العميق مع السعودية إزاء هذه الهجمات، ونحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات".