المتحدثة باسم الخارجية الروسية: اليابان تحافظ على وجودها في مشروعات النفط والغاز الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن اليابان تشدد على أهمية التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، وتحافظ على وجودها في مشروعات النفط والغاز في الأراضي الروسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن طوكيو تحافظ على علاقاتها مع موسكو وتؤكد مجددا أهمية تلك العلاقات وتعاونها في مجال الطاقة مع موسكو، "لاسيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الروسي لضمان أمن الطاقة الوطني لليابان".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "اليابان تحافظ على وجودها في مشروعات النفط والغاز في بلدنا، رغم كونها في الوقت ذاته من أقرب حلفاء الولايات المتحدة".

وفي هذا الصدد، تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أسباب المحاولات الأمريكية المتواصلة لـ"توبيخ الصين والهند أو حتى الضغط عليهما" بسبب تعاونهما مع روسيا، رغم أن هذين البلدين، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، لاحظوا أن واشنطن "تسمح لليابان بتطوير تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا".

وخلصت زاخاروفا إلى القول: "حسنا، في الواقع، أعتقد أنه يجب على الجميع استخلاص الاستنتاجات المناسبة، وأنا واثقة من أنهم سيفعلون ذلك".