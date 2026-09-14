قادة أوروبيون يعقدون محادثات هامة بشأن القطب الشمالي في فنلندا

يعقد قادة أوروبيون اجتماعا في فنلندا، اليوم الاثنين، لتنسيق الجهود الرامية لمواجهة التطورات الجارية في منطقة القطب الشمالي.

ومن المقرر أن تركز القمة، التي تعقد في مدينة روفانييمي شمالي فنلندا، على طرق الشحن الجديدة التي بدأت تظهر مع انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي، إلى جانب مناقشة رواسب المواد الخام غير المستغلة والتهديدات الأمنية الناجمة عن الأنشطة العسكرية الروسية والصينية.

ومن المتوقع أن تشارك في القمة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب رئيسي وزراء إستونيا ولاتفيا، ورئيسي ليتوانيا ورومانيا.

وتواجه فريدريكسن رغبة متواصلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السيطرة على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع مملكة الدنمارك، حيث أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الدنمارك غير قادرة على حماية الجزيرة القطبية الشاسعة من روسيا والصين.