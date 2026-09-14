وزيرة الإسكان: دفع معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمناطق بيت الوطن

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وجهت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، بدفع معدلات التنفيذ وتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات الجاري تنفيذها بمناطق "بيت الوطن" في المدن الجديدة.

وأكدت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان الإثنين، الحرص على الاستجابة العاجلة لمطالب ملاك أراضي «بيت الوطن»، ومتابعة تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع طبقًا للخطط المحددة.

ووجهت بإزالة المعوقات والتعامل الفوري مع الملاحظات المرصودة ميدانيًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتطلب تدخلات عاجلة لاستكمال عناصر البنية الأساسية.

وشهدت مدينة القاهرة الجديدة الانتهاء من أعمال الإنارة في معظم أحياء ومناطق «بيت الوطن»، بالتوازي مع استمرار التشغيل وتهيئة المناطق للمواطنين.

كما تتواصل أعمال رصف الطرق واستكمال طبقات السن والأسفلت وفقًا للمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المعتمدة لإنهاء الأعمال تباعًا.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت الوزيرة موقف مرافق أراضي «بيت الوطن»، خاصة مشروعات منطقة الـ310 أفدنة التي تخدم المراحل الثامنة والتاسعة والعاشرة بإجمالي 343 قطعة أرض.

فيما تواصلت المتابعة الميدانية بالمنصورة الجديدة لدفع معدلات تنفيذ المرافق وفق أعلى معايير الجودة لتناسب التوسعات العمرانية بالمدينة.

وفي بني سويف الجديدة، بلغت أعمال المرافق مرحلة متقدمة بالحيين السكنيين الحادي عشر والثاني عشر ضمن «بيت الوطن»، والتي تتضمن شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الطرق.

وأكدت الوزيرة استمرار العمل بمختلف القطاعات بالمدن الجديدة لضمان استكمال عناصر البنية الأساسية.