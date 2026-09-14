وزير الخارجية: يجب العمل على تخطي التحديات بالمنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب

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تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن في ظل التصعيد الاخير.

وأكد الوزيران أهمية العمل على تخطي التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.