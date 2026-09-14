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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الحوثيون يسيطرون على جبال كهبوب

وكالات
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 9:33 ص

أفادت مصادر يمنية لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن جماعة الحوثي في اليمن فرضت سيطرتها على سلسلة جبال كهبوب وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق.

وأكدت المصادر أن الحوثيين يعتلون جبال في مناطق جنوب تعز في محاولة منهم لإعادة تطويق تعز وحصارها.

واستكمل الحوثيون، يوم الجمعة، السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية"عن مسئول حكومي يمني قوله: "استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق".

وأوضح المسئول أن "قوارب على متنها مسلحون حوثيون وصلت إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها".

وقال شهود إن المسلحين الحوثيين "ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها".

وقال مسئول محلي إن أعداد المسلحين في الجزيرة "ليست كبيرة"، مشيرا إلى أنهم مهتمون على الأرجح بـ"التمركز على التلال المطلة على المضيق".

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