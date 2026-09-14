مصادر أوكرانية: رئيس مجلس النواب الياباني يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا

أفادت مصادر أوكرانية، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس النواب الياباني إيسوكي موري يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا، فيما ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الياباني إلى البلاد منذ بدء العملية الروسية الشاملة في فبراير 2022.

وستكون زيارة موري، الذي يعد من أبرز السياسيين اليابانيين المطلعين على الشئون الأوكرانية، أيضا أول زيارة يجريها رئيس لمجلس النواب الياباني إلى أوكرانيا منذ 15 عاما، منذ زيارة تاكاهيرو يوكوميتشي عام 2011، الذي توفي لاحقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وكانت آخر زيارة لمسئول ياباني رفيع المستوى إلى أوكرانيا في عام 2023، عندما أجرى رئيس الوزراء آنذاك فوميو كيشيدا مباحثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ودعاه إلى حضور قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما في مايو من العام نفسه.

ويشارك موري في المجموعة البرلمانية للصداقة اليابانية - الأوكرانية، التي أطلقت عام 1995 بمشاركة نواب من مختلف الأحزاب، وترأسها من عام 2011 حتى العام الجاري.

ومن المتوقع أن يعرب موري، خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين، عن تضامن اليابان الثابت مع أوكرانيا.

ومع استمرار العملية الروسية الشاملة، من المرجح أن يجدد موري موقف اليابان الرافض بحزم لمحاولة موسكو تغيير الوضع القائم من جانب واحد باستخدام القوة، مع التعبير عن دعم طوكيو لجهود كييف لإعادة الإعمار.

وبالنظر إلى انخراط موري منذ فترة طويلة في سياسة الطاقة النووية اليابانية، فقد تتضمن أجندة الزيارة أيضا تبادل الدروس المستفادة من كارثة تشيرنوبل النووية في شمال أوكرانيا عام 1986 والأزمة النووية في محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011.