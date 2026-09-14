 قوات الدفاع الذاتي اليابانية تستعد لأول عملية لها لإخماد الحرائق خارج البلاد في إندونيسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الدفاع الذاتي اليابانية تستعد لأول عملية لها لإخماد الحرائق خارج البلاد في إندونيسيا

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 9:55 ص

من المقرر أن تبدأ قوات الدفاع الذاتي اليابانية قريبا العمل على إخماد حرائق الغابات في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا، في أول عملية لها لإخماد الحرائق خارج البلاد.

ووصلت سفينة النقل "كونيساكي" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وعلى متنها ثلاث مروحيات كبيرة من طراز "سي إتش-47" تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، إلى ميناء في مقاطعة كاليمانتان الغربية يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس) اليوم الاثنين.

وواصل أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية، أمس الأحد، التنسيق مع السلطات المحلية، ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أسبوع.

وستجمع المروحيات مياه الأنهار في حاويات كبيرة، ثم تسقطها من الجو على مناطق الحرائق.

وتأجلت العملية، التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الأحد، بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الدخان الناجم عن الحرائق.

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