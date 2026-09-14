نائبة أمريكية تدعو واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل في حرب غزة

دعت النائبة الأمريكية، رشيدة طليب، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إنهاء انحيازها لإسرائيل، ووقف دعمها للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت رشيدة في منشور على منصة "إكس"، أمس الأحد، إن "الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة"، مؤكدة أنه "لم يكن هناك وقف لإطلاق النار قط"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية، قائلة: "يُقتل الأطفال بقنابل أمريكية الصنع، والناجون منهم يعانون من صدمة نفسية مدى الحياة".

ودعت رشيدة الإدارة الأمريكية إلى "الكف عن دعم عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1369 شهيدا، والإصابات إلى 4627.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73783 شهيدا، و174738 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.