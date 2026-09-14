وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 399 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية (من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر الجاري إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 399 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وروستوف، وسمولينسك، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.