بين امرأة تعيش في عالم من الوهم، وموظف يخضع للخوف، وأب ممزق بين ابنته وطريق الجريمة، وزوجة تواجه حقيقة تقلب حياتها، تنوعت موضوعات الأفلام التي شهدتها فعاليات نادي السينما المستقلة، التي أقامها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وضمت الفعاليات عرض 4 أفلام روائية قصيرة، أعقبها ندوة لمناقشة الأعمال وصناعها، أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، وشهدت نقاشا حول التجارب الفنية التي قدمتها الأفلام والقضايا والأفكار التي تناولتها.

بدأت العروض بفيلم "نص حالة" للمخرج محمد حافظ، الذي يقدم دراما نفسية حول "زينب"، امرأة تعاني من الفصام وتعيش في أحد الأحياء الشعبية مع زوجها، قبل أن تنتقل إلى عالم متخيل تصبح فيه شخصية أخرى وتعيش حياة مختلفة تماما، ليطرح الفيلم تساؤلات حول تأثير الصدمات النفسية والعنف على الإنسان، والحد الفاصل بين الوهم والحقيقة.

وفي فيلم "رمادي" للمخرجة منال مغربي، يعيش موظف تحت وطأة الخوف وقمع مديره المستبد، حتى إنه يعتذر عن كل شيء، بما في ذلك أنفاسه، قبل أن تقلب عطسة عابرة مسار حياته، في معالجة ترصد معاناة من يتخلون عن كرامتهم مقابل شعور زائف بالأمان.

أما فيلم "حظ سعيد" للمخرج كريم كركور، فيتناول أزمة رجل فقير يحاول توفير المال اللازم لإنقاذ ابنته المريضة، ليجد نفسه أمام اختيار صعب بين العودة إلى طريق الجريمة الذي تاب عنه، أو التمسك بتوبته رغم أن حياة ابنته أصبحت على المحك.

واختتمت العروض بفيلم "فكري تاني" للمخرجة ياسمين وادي، الذي يدور حول شابة في أواخر العشرينيات تلتقي سرا بأشخاص غرباء عبر تطبيق للمواعدة في المقهى نفسه، قبل أن يبدأ رجل ملاحظ في تجميع تفاصيل قصتها، ليكشف لها حقيقة مرعبة تتعلق بزواجها، فتجد نفسها أمام قرار قد يغير حياتها بشكل جذري.

وتأتي فعاليات نادي السينما المستقلة، الذي يديره الناقد السينمائي أحمد عسر، ضمن برامج المركز القومي للسينما المخصصة لعرض التجارب المستقلة وإتاحة مساحة لصناعها لمناقشة أعمالهم مع الجمهور، إلى جانب دعم المواهب السينمائية الشابة وفتح المجال أمام تنوع التجارب والأفكار المطروحة.