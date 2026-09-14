الخارجية الإيرانية: لا يمكن فرض حصار بحري على اليمن ومطالبته بحماية الملاحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن فرض حصار بحري على اليمن ومطالبته بحماية الملاحة.

وأضاف بقائي في مؤتمره صحفي: "يجب مراعاة أمن الملاحة البحرية للجميع، وأن يستفيد منها الجميع. لا يمكنك أن تفرض حصارا بحريا على بلد ومطالبته في الوقت نفسه بأن يكون حارسًا ورقيبًا على الملاحة البحرية الدولية.

وردا على سؤال حول الاتهامات بتدخل ايران في شئون اليمن، أوضح بقائي "أن تعبير ايران الصريح عن موقفها لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تدخل في هذا الموضوع"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "اليمنيون يقررون بأنفسهم ولأنفسهم. فحركة أنصار الله هي طرف يمني مستقل، ويتخذون قراراتهم بناءً على مصالحهم ومنافعهم، لكن لا يمكنكم تحليل التطورات الحالية وإبداء الرأي بشأنها دون الالتفات إلى خلفية الموضوع".

وتابع: "كان هناك حصار ظالم على اليمن، واليمنيين وبذلوا جهوداً كثيرة للوصول إلى حقوقهم وكرامتهم، ولم تتحقق مطالبهم".

وأضاف بقائي أن "تعرض اليمنيون في هذه السنوات الثلاث مرات عديدة لهجوم أمريكا والكيان الصهيوني. الموقف المبدئي لليمنيين بشأن الإبادة الجماعية في فلسطين وسعي إسرائيل للهيمنة على لبنان وسوريا وغيرها أظهر بأن اليمنيين أناس أحرار، وأن قضايا المجتمع الإسلامي والقضايا الإنسانية تهمهم".