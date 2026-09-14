مورينيو عن فينيسيوس: سيعود لأفضل مستوياته عندما يسجل الأهداف

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، ثقته في قدرة البرازيلي فينيسيوس جونيور على استعادة مستواه المعهود والعودة إلى التألق من جديد، رغم بدايته المتواضعة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتحدث مورينيو عن موعد عودة فينيسيوس إلى أفضل مستوياته، بعدما اكتفى اللاعب بتسجيل هدف واحد خلال أول 6 مباريات في الموسم، مع إهداره أكثر من فرصة سهلة، وهو ما أثار رغبة جماهير ريال مدريد في رؤية النجم البرازيلي يستعيد مستواه.

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إلتشي: "سيعود لأفضل مستوياته عندما يسجل الأهداف".

وأضاف: "صناعة الأهداف مهمة، والعمل من أجل الفريق مهم جدًا، والعمل اليوم مهم، وهو يؤدي في هذه الجوانب بشكل مميز".

وتابع المدير الفني لريال مدريد: "لكن هناك نسخة أخرى من فينيسيوس، هذه النسخة لعبت في ملعب بنفيكا العام الماضي وحصلت على فرصة واحدة وسجلت الهدف، إنه يفتقر لهذا المستوى المميز".

وكان فينيسيوس قد سجل هدف فوز ريال مدريد بهدف دون رد على ملعب بنفيكا، قبل أن يعود ويهز شباك الفريق في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، ليساهم في انتصار الفريق الملكي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بدوري أبطال أوروبا.

وعن خطة ريال مدريد لتحسين مستوى الفريق واللاعبين، قال مورينيو: "لا أملك وصفة سحرية لتحسين مستوى ريال مدريد، لكن هناك خطة نعمل من خلالها على تطوير أداء اللاعبين".

وأوضح: "هناك خطة تم إعدادها لتحسين أداء اللاعبين تستغرق ثلاثة أشهر".

وأكد: "هدفنا دائمًا هو تحقيق الانتصارات مع استمرار تحسين مستوى اللاعبين".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة.