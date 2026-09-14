 الأردن.. إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة - بوابة الشروق
الإثنين 14 سبتمبر 2026 2:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

الأردن.. إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة


نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 1:29 م

أصيب 11 شخصا الاثنين، إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة، وذلك بحسب مفوض شئون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران.

وأشار العوران لقناة «المملكة»، الاثنين، إلى السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه.

وذكر أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية موجودة في الموقع، مؤكدا أنه تم التأكد فنيا من السيطرة على المشكلة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن 11 حالة اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، قائلًا إن بعض الحالات تتلقى العلاج في عيادة المجمع الصناعي، فيما نُقل بعضها إلى المستشفى.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إنه جرى إخلاء الميناء احترازيا، في أعقاب أنباء عن تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك