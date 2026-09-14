أصيب 11 شخصا الاثنين، إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة، وذلك بحسب مفوض شئون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران.

وأشار العوران لقناة «المملكة»، الاثنين، إلى السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه.

وذكر أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية موجودة في الموقع، مؤكدا أنه تم التأكد فنيا من السيطرة على المشكلة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن 11 حالة اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، قائلًا إن بعض الحالات تتلقى العلاج في عيادة المجمع الصناعي، فيما نُقل بعضها إلى المستشفى.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إنه جرى إخلاء الميناء احترازيا، في أعقاب أنباء عن تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة.