مستشار وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة تخوض معارك شرسة على جميع الجبهات

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن الوضع العسكري في اليمن يشهد معارك شرسة على معظم الجبهات، موضحًا أن جماعة الحوثي تمكنت من تحقيق اختراق في جبهة الساحل الغربي والوصول إلى باب المندب، إلا أن القوات المسلحة اليمنية أعادت تنظيم أوضاعها وتموضعها وترتيب صفوفها، وتجاوزت عددًا من الاختلالات في إدارة العمليات.

وأضاف الكميم، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات المسلحة اليمنية بدأت استعادة المبادرة، بعدما اعتقد الحوثيون أن ملف الساحل الغربي قد حُسم وأن بإمكانهم التحرك نحو جبهات أخرى، ومنها تعز، لمحاولة فرض حصار على المحافظة والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن القوات اليمنية بدأت التحرك باتجاه استعادة باب المندب، مع السعي إلى استعادة المخا التي فقدتها قبل ثلاثة أيام، بالتزامن مع استمرار القتال في جبهات البيضاء ومأرب والجوف.

استعادة المواقع والتقدم نحو المخا

وأوضح مستشار وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة أعادت التموضع وحضّرت للهجوم المضاد، الذي بدأ منذ أمس، مؤكدًا أن القوات بدأت تستعيد عددًا من المواقع العسكرية.

وقال إن الحوثيين تمكنوا من تحقيق اختراق، لكنهم لن يستطيعوا الحفاظ على هذه المكاسب، لأن زمام المبادرة أصبح بيد القوات المسلحة اليمنية، مضيفا أن التقدم باتجاه المخا سيجري تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستعادتها.