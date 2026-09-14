هيئة إيرانية تدرج 77 سفينة على قائمة المخالفين

أعلنت هيئة «إدارة الممر المائي للخليج» في إيران، اليوم الاثنين، عن تحديث قائمة السفن التي تقول الهيئة إنها انتهكت بروتوكولات إيرانية للعبور من مضيق هرمز، وتضم القائمة الآن 77 سفينة.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، حذرت الهيئة شركات التأمين، وأندية الحماية والتعويض «P&I»، ومؤسسات التصنيف، من تقديم خدمات لهذه السفن، لتجنب التداعيات الناجمة عن التعامل معها.

وبحسب بيان الهيئة، قد تواجه السفن المدرجة في القائمة قيودًا خلال عمليات عبورها المقبلة لمضيق هرمز، بما في ذلك الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة.

وأضافت الهيئة أن أي سفينة تتعاون مع السفن المدرجة في القائمة من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، أو نقل الشحنات، أو وسائل مماثلة، ستُضاف إلى قائمة «المخالفين».

وأظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن اليوم الاثنين، أن عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى رقم في خانة الآحاد يوميا في مطلع الأسبوع، وهو ما ‌يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ 14.

وفقا للبيانات، غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، هي سفينة من فئة هاندي سايز تبحر دون حمولة وأخرى من فئة هاندي محملة بغاز البترول المسال، وسفينة من فئة سوبراماكس تحمل أسمدة، وواحدة من فئة سويزماكس محملة بالنفط الخام أو المكثفات.

وأظهرت البيانات أن 10 سفن دخلت الخليج، بما في ذلك سفينة شحن صغيرة تحمل سلعا سائبة، وأخرى من طراز هاندي ماكس تحمل حبوبا، وسفينة من طراز باناماكس تحمل معادن، وأخرى من طراز سوبراماكس محملة بشحنة سائبة جافة.

وتستبعد هذه البيانات أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها.

وقبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، كان حوالي ⁠125 سفينة تجارية كبيرة تعبر المضيق يوميا، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، بما كان يمثل نحو 20 بالمئة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأدى الحصار الأمريكي على حركة الشحن المرتبطة بإيران إلى توقف صادرات النفط الخام الإيراني منذ إعادة فرض الحصار في منتصف يوليو.