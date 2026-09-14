الرئيس الإيراني: الوحدة والتماسك مفتاح مواجهة الضغوط الأمريكية

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، «الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بارتكاب جرائم بحق الشعب الإيراني»، داعيًا إلى تعزيز الوحدة والتكاتف الداخلي في مواجهة ما وصفه بالضغوط الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من المتقاعدين في وزارة العمل، اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».

وقال بزشكيان، إن بعض الأطراف التي تتحدث عن حقوق الإنسان والإنسانية تستخدم ما تمتلكه من أدوات وتقنيات لاستهداف الأطفال والأبرياء، مشيرًا إلى أن بعض الإيرانيين المقيمين في الخارج يتحالفون مع أعداء بلاده ويسعون إلى إثارة التوتر داخل إيران، داعيًا إلى التحلي بالعدل والإنسانية.

وأكد الرئيس الإيراني أن الوحدة والتماسك يمثلان أساس مواجهة الضغوط الأمريكية، قائلًا إن استمرار التعاطف والتكاتف بين الإيرانيين سيحول دون خضوع بلاده للضغوط الخارجية.

وأضاف أن الولايات المتحدة، من خلال ما فرضته من قيود ومشكلات، تسعى إلى إحداث اضطرابات اجتماعية وإثارة الفتنة داخل إيران، معتبرًا أن بلاده قادرة على تجاوز هذه الضغوط من خلال الحفاظ على وحدتها.

وفي حديثه عن استخدام التكنولوجيا في العمليات العسكرية، اتهم بزشكيان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بإقامة ما وصفها بـ«دولة إرهابية» واغتيال من يشاؤون، منتقدًا في الوقت نفسه ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، حيث يعانون نقصًا حادًا في المياه والغذاء.

وأكد بزشكيان، أن الحكومة ستواصل العمل لمعالجة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن إغلاق الممرات البحرية لم يمنع إيران من تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والمجاورة عبر الطرق البرية.



