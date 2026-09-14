مسئول إيراني: توفير البنية التحتية للتبادل البريدي بين إيران وأفغانستان

أعلن المدير العام لهيئة البريد في محافظة خراسان بإيران، حسين شريفي، عن توفير البنية التحتية اللازمة لتبادل الشحنات البريدية بين إيران وأفغانستان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التبادل البريدي الرسمي بين البلدين قريبا.

وفي تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، نشر اليوم الاثنين، أفاد شريفي بأنه "سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأنشطة البريدية الرسمية بين إيران وأفغانستان، والتي حظيت بترحيب وزارة الخارجية الإيرانية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال زيارة مرتقبة لمسئولين في قطاع البريد الأفغاني إلى طهران ومشهد خلال الشهر الجاري".

وأوضح أن "البنية التحتية للتبادل البريدي ستُنفذ عبر محافظة خراسان الرضوية والحدود البرية التي تربطها بولاية هرات الأفغانية إلى جانب مناطق أخرى من البلاد، كما سيتم تفعيل التبادل البريدي الجوي عبر خط الرحلات المباشرة بين مشهد وكابول".

وتابع شريفي: "مع تشغيل هذا الخط البريدي، سيتم وضع حجر الأساس للتجارة الإلكترونية بين خراسان رضوي ومختلف المناطق الإيرانية والأفغانية؛ حيث سيتمكن الراغبون في أفغانستان من شراء السلع والخدمات الإيرانية عبر الإنترنت واستلامها من خلال خدمات البريد الرسمية".