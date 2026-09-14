صرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو سيتوجه يوم الأربعاء إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته أمام الأمم المتحدة يوم الخميس ويعود في اليوم التالي إلى إسرائيل.

ولم ترد أي معلومات عما إذا كان نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي خلال وجوده في الولايات المتحدة، علما بأن آخر لقاء جمعهما كان في يوليو الماضي.

وأعرب دبلوماسيون إسرائيليون عن توقعهم حدوث احتجاجات واسعة النطاق ضد وجود نتنياهو في الأمم المتحدة. وكان عمدة نيويورك زهران ممداني قد توعد باعتقال نتنياهو في حال قدومه إلى المدينة، لكنه عاد وأقر بأنه لا يملك فعليا الصلاحية للقيام بذلك.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بداية من أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.