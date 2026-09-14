الكرملين: الجيش الروسي سيواصل شن عمليات في أوكرانيا

قال الكرملين إن الجيش الروسي ينفذ ‌عمليات في أنحاء الأراضي الأوكرانية وسيواصل القيام بالأمر نفسه، وذلك ردا على طلب وكالة رويترز للتعليق ⁠على تقارير تفيد بأن طائرة درون روسية أصابت قطار ركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا أمس.

وقال ⁠مشغل السكك الحديدية في أوكرانيا إن قطارا تعرض لهجوم على بعد ⁠كيلومترين فقط من الحدود البولندية، وذلك بعد وقت قصير ⁠من استخدام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ⁠بوريس جونسون ودبلوماسيين أوروبيين آخرين للخط نفسه، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت، مسئولة السياسة الخارجية ‌في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي شنته روسيا بطائرة درون ⁠أمس على قطار على الحدود الأوكرانية مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يهدف إلى ترهيب الدول الغربية الداعمة لكييف.

وأضافت ‌لصحفيين ⁠في روفانييمي بفنلندا، حيث شاركت في قمة بشأن القطب الشمالي، "أعتقد ⁠أننا يجب أن نتصرف على النقيض. علينا أن ⁠نظهر أننا نقف إلى جانب ⁠أوكرانيا وأننا لا نخاف".

وعلى الجانب الآخر، قال، رئيس بلدية مدينة نيجنيكامسك الواقعة في منطقة نهر الفولجا في تتارستان بروسيا، رادمير بيلياييف، إن درونز أوكرانية قصفت أهدافا "مدنية وصناعية" في المدينة، ⁠مما تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين.