القبض على شخص ربط كلبا في سيارته وسحله بأحد شوارع الإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على قائد سيارة ملاكي بتهمة ربط كلب بالسيارة وسحله بأحد الطرق بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ربط قائد سيارة "ملاكي" كلبا بالسيارة وسحله بأحد الطرق بالإسكندرية.

وأضافت الوزارة، أنه بفحص الواقعة، تمكنت من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، "سارية التراخيص"، وقائدها سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، لإبعاد الكلب من المنطقة محل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ونقله لمنطقة أخرى، لسابقة عقره لعمه.

وكشفت عن التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.