أفادت وكالة «شهاب» بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة جوية مساء الاثنين، خلف مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية مقابل مبنى الولادة غرب مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب 3 آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال منطقة مخيم وطن القريب من منطقة أبو خضرة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل «شهاب» بأن طواقم إسعاف الهلال الأحمر وصلت إلى المكان عقب الاستهداف، وتمكنت من نقل جثماني الشهيدين والمصابين الثلاثة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن وقوع الشهداء والإصابات، وسط استمرار قوات الاحتلال في استهداف المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، بينهم حالة وصفت بالخطيرة، جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مقر اللجنة المصرية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس جنوب القطاع، أصيب 6 مواطنين، معظمهم أطفال، بينهم إصابتان وصفت حالتهما بالخطيرتين، جراء قصف الاحتلال خيمة في مخيم أطياف قرب «بركس السمري» غربي المدينة، فيما نقل المصابون إلى مستشفى ناصر الطبي لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة خانيونس، في منطقة شارع القسام، وسط استمرار إطلاق النار على المواطنين في المناطق القريبة من تمركز قوات الاحتلال.

وفي جنوبي القطاع، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب «المكعبات الصفراء» في منطقة مواصي رفح، جنوب قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطيران في أجواء مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، فيما امتدت بعض الطلقات إلى محيط خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة.

كما شهدت أجواء خانيونس تحليقًا مكثفًا ومنخفضًا لطائرات الاستطلاع، وسط حالة من التوتر والخشية بين المواطنين والنازحين. وفي مدينة غزة، استهدف إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية.

وأفادت مصادر ميدانية أيضًا بإطلاق نار من الآليات الحربية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما سُجل إطلاق نار كثيف في مناطق شمال غزة، بالتزامن مع تحليق طيران مروحي في أجواء المنطقة.

وفي وقت لاحق، أفادت المصادر بأن طائرات الاستطلاع حلقت على ارتفاع منخفض غرب جباليا ومنطقة الصفطاوي، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من مدينة غزة، قبل أن تتضح لاحقًا إصابة القصف لمنطقة شرق الشجاعية.

وفي وسط القطاع، رُصد تحليق منخفض لطيران الاستطلاع في أجواء المحافظة الوسطى، كما أُطلقت أكثر من خمس قنابل دخانية خلف شركة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، وفق مصادر ميدانية.