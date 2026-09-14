الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى مصر غدا

أعلن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيصل إلى جمهورية مصر العربية غدًا، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وأوضح القائم بأعمال السفارة أن عباس، سيعقد خلال الزيارة لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة أبو مازن، إلى جمهورية مصر العربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق الكامل بين القيادتين المصرية والفلسطينية، إضافة إلى بحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.