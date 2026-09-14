ماكرون يدعو لإنشاء طرق بديلة عن هرمز لتصدير النفط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إلى انشاء طرق بديلة عن مضيق هرمز لتصدير النفط، وذلك خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي.

وقال ماكرون، بحسب كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الرسمية العراقية «واع»، إن «العمل من أجل استقرار المنطقة يعني الدفاع عن مصالح الشعب الفرنسي».

وأضاف أن «تأمين إمدادات الطاقة من خلال العمل على خفض التصعيد وتطوير طرق بديلة إلى مضيق هرمز سيخفف الضغط على أسعار الوقود».

وقبل قليل، أعلن المكتب الإعلامي للزيدي، عن إجراء مراسم استقبال رسمية له، في مبنى متحف الجيوش الفرنسية (الانفاليد)، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت في استقبال الزيدي وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران، وبحضور وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين، العراقي والفرنسي، واستعراض حرس الشرف، بحسب البيان.