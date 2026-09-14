كييف تعلن إسقاط 85 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 108 طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من منطقتي أوريول وكورسك الروسيتين، بالإضافة إلى دونيتسك المحتلة مؤقتا، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 85 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية (من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر الجاري إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 399 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وروستوف، وسمولنسك، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.