شهيد ومصابون إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة

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استُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون بجراح بينهم حرجة، باستهداف مواطنين في عدة مناطق بقطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «صفا»، إن شهيدًا ارتقى برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر أن مواطنين أصيبوا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة مقابل ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

ولفت إلى إصابة شاب بعيار ناري في شارع القسام وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد المراسل بسقوط إصابات بعضها حرجة جراء غارة جوية إسرائيلية قرب مقر اللجنة المصرية في بلدة الزوايدة.

واستهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية للقطاع بالقصف وإطلاق النار من الآليات، ضمن خروقاته لوقف النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، استهدف شرقي خان يونس، وسط قصف مدفعي مستمر.

وأشار إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خان يونس ووصول بعض الطلقات النارية إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس.

وحسب مراسل الوكالة فإن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها صوب شاطئ بحري خان يونس ورفح جنوبي القطاع. فيما حلقت مسيرات الاحتلال بشكل مكثف ومنخفض في أجواء مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، قال المراسل إن إطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.