الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، من «خطر محتمل» في منطقتي خميس مشيط وأبها.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط للتحذير من خطر.

وقبل قليل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية، وصفتها بـ«النوعية والواسعة» في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضحت في بيان، أن «العملية استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة، وأهدافًا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط».

وأشار البيان إلى أن العملية نٌفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، زاعمًا أن الإصابات كانت «دقيقة ومباشرة»، وأن العملية تسببت بـ«خسائر كبيرة» في القاعدة.

ولفتت المليشيا إلى أنها «ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي»، قائلة إن «أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد».

واحتدم النزاع في اليمن الأحد، بالتزامن مع شن القوات الحكومية هجمات ضد مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران على امتداد الساحل الغربي، وإطلاق الحوثيين قذائف باتجاه السعودية المجاورة التي تدعم الحكومة اليمنية.

وتعهدت الحكومة اليمنية بإرسال المزيد من القوات إلى ساحل البحر الأحمر بعد إقرارها بهزيمة «مؤلمة» الأسبوع الماضي، إثر سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية وجزيرة واقعة على باب المندب، الممر الملاحي الحيوي الذي يمثل بديلاً رئيسياً لمضيق هرمز.

وفي ظل خطر انزلاق البلد الفقير نحو حرب أهلية جديدة، قدرت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 80 ألف شخص جراء القتال منذ مطلع سبتمبر.

وقالت إحدى النساء إن قذيفة هاون سقطت بالقرب منها أثناء فرارها في منتصف الليل من بلدة الخوخة في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، قبيل سيطرة الحوثيين عليها بقليل.

وأضافت المرأة - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - خوفا على سلامتها وسلامة عائلتها: «رأيت سيارات وحافلات تحترق، وجثث أطفال ونساء ملقاة على الطريق في مشهد مروع».

من جهتها، أطلقت السلطات السعودية، ظهر الأحد، صافرات الإنذار في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوبي المملكة، محذرة السكان بضرورة الاحتماء من أي مقذوفات محتملة. وتعرضت المنطقتان لهجمات متكررة من الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة.