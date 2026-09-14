حكومة اليمن: مقتل 150 مدنيا بنيران الحوثي منذ 3 سبتمبر

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-وزارة حقوق الإنسان: أكثر من 200 مصاب ونزوح نحو 85 ألف شخص جراء التصعيد

- لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنته الحكومة اليمنية

أعلنت الحكومة اليمنية، مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين، بنيران جماعة الحوثي في محافظتي تعز والحديدة "غرب" ومأرب "وسط" منذ 3 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بوقت متأخر مساء الأحد.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي" منذ الثالث من سبتمبر الجاري، في عدد من مناطق محافظات تعز والحديدة ومأرب.

وأشارت إلى أنه "رافق ذلك قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومختلف أنواع الأسلحة، واستهداف للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين النازحين من مناطق القتال".

وأعلنت الوزارة مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين بنيران الحوثيين، ونزوح نحو 85 ألف شخص، إضافة إلى تدمير ممتلكات وحرمان أسر من مساكنها ومصادر رزقها واحتياجاتها الأساسية.

وأكدت الوزارة وصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي جراء التصعيد، بما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للأحداث إلى خارج اليمن، حسب البيان.

وحمّلت الوزارة جماعة الحوثي "المسئولية عن هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين".

كما دعت إلى "حماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيا، والكشف عن مصير المفقودين".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنته الحكومة اليمنية.

وشهدت خريطة السيطرة في اليمن تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.