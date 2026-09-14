استقرت أسعار الخضروات وأسعارالفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

- وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 13 إلى 18 جنيها.

واستقر أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 12 إلى 17 جنيها.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الجزر لتترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقرت الفاصوليا الخضراء لتتراوح اسعارها بين 40 إلى 50 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الباذنجان بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وأسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 9 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 5 إلى 7 جنيهات.

ارتفع سعر الخيار البلدي بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البامية من 30 إلى 45 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال صيفى ليتراوح سعر الكيلو بين 12 إلى 18 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الليمون البلدي من 15 إلى 30 جنيهًا.

أما أسعار المانجو البلدى فقد تراوحت بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وأسعار الكيوى تراوحت من 50 إلى 200 جنيه.

وأسعار العنب البناتى من 20 إلى 40 جنيها.

وأسعار التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهاً.

وأسعار الكانتلوب من 10 إلى 20 جنيهًا

وتراوح سعر البطيخ من 24 إلي 36 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 15 إلى 25 جنيهًا.