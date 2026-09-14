طالب واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، بإلغاء الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بعد الجدل الذي أثارته واقعة احتساب هدف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال ديربي مانشستر الذي أقيم يوم الأحد.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد جدلًا كبيرًا، بعدما حسم الفريق السماوي الديربي لصالحه بهدف دون رد سجله هالاند.

وكان الهدف قد أُلغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر احتسابه، ليصبح هدف المباراة الوحيد ويمنح مانشستر سيتي نقاط الفوز.

وبعد ساعات من انتهاء المباراة، أقرت لجنة الحكام في إنجلترا بعدم صحة قرار احتساب الهدف، بسبب تدخل إنزو فرنانديز، لاعب مانشستر سيتي، في اللعبة رغم وجوده في موقف تسلل، قبل أن ينجح هالاند في التسجيل.

وقال روني، خلال تحليله للمباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور": "لقد سئمتُ تماماً من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؛ فأنا أراها كارثية، إذ أنها تسلب اللعبة كل ما فيها من مشاعر وحماس وطاقة".

وأضاف: "عدم رؤية ذلك أو عدم إدراك أن إنزو فرنانديز كان في موقف تسلل وهو أمر يدركه ويعرفه أي شخص سبق له ممارسة اللعبة على أي مستوى ثم اتخاذ قرار خاطئ بهذا الشكل، لهو أمر يثير الاستغراب والذهول".

ولم تكن واقعة هدف هالاند هي الحالة الوحيدة التي أثارت الجدل خلال ديربي مانشستر، بعدما تعرض فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، للطرد مبكرًا في الشوط الأول، إثر اعتدائه على برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

وبدا خلال الواقعة أن برونو فرنانديز هو من ركل منافسه، ما تسبب في استفزاز فودين، قبل أن يتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب مانشستر سيتي.

ومن جانبه، أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فودين كان يستحق البطاقة الحمراء، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد كان يستحق الطرد أيضًا بسبب الواقعة نفسها.