الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، لبدء التحضير لمواجهة غزل المحلة المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، وتحديد خطة العمل خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.