أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز المليون ونصف منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و508 آلاف و600 فرد، من بينهم 1700 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و345 دبابة، و25 ألفا و331 مركبة قتالية مدرعة، و49 ألفا و752 نظام مدفعية، و2127 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1637 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و516 ألفا و441 طائرة مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و148 ألفا و807 من المركبات وخزانات الوقود، و4683 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.