إندونيسيا تواصل البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب عبارة في بحر جاوة

تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيئ في بحر جاوة بإندونيسيا يوم الأحد.

وجرى إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث ستة ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة.

وقال مسئولون، إن العبارة التي كان على متنها أكثر من 240 شخصا، كانت متجهة من سورابايا في شرق جاوة إلى بانجارماسين في محافظة جنوب كاليمنتان، بجزيرة بورنيو.

وأوضح إي بوتو سودايانا الذي يرأس مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين، أن القبطان كان قد أبلغ عن هيجان البحر مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قبل إطلاق نداء استغاثة، مفيدا بأن العبارة أخذت تميل.

وتلقت السلطات في وقت لاحق معلومات تفيد بأن العبارة قد انقلبت.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن آخر موقع معروف للعبارة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومترا من بانجارماسين.

وأوضحت قائمة ركاب العبارة أنها كانت تحمل 243 شخصا - 213 راكبا و30 فردا من أفراد الطاقم - على الرغم من أنه من الشائع في إندونيسيا أن يختلف عدد الركاب عن القائمة الرسمية، وكانت العبارة تنقل أيضا 89 مركبة.