مسئول: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد لا يحضر مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من غير المتوقع أن يحضر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، بسبب خضوعه لحظر على السفر الدولي، وفقا لمسئول مطلع على الأمر.

ويعد استبعاد "إسلامي" من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إشارة أخرى إلى التدهور السريع في العلاقات بين إيران والغرب.

وقد استأنفت الولايات المتحدة وإيران القتال، بشكل متقطع، بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش في يوليو الماضي.

وقال المسئول إن النمسا سعت للحصول على استثناء من حظر السفر المفروض على إسلامي من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، لكنه لم يمنح.

ولم يكن المسئول مخولا للتعليق على القضية الحساسة وتحدث شريطة عدم كشف هويته.

وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في فيينا، يمكن للنمسا طلب استثناءات من حظر السفر لتمكين المسؤولين المشمولين بالعقوبات من حضور المؤتمرات الدولية في الأمم المتحدة.

ومنذ أن ضربت إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية التي تضررت من الضربات، على الرغم من أن طهران ملزمة قانونا بالتعاون مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.