ضابط أمريكي: إنقاذي بعد سقوط طائرتي في إيران من أعظم لحظات حياتي

روى أحد أفراد الطاقم الجوي الأمريكي الذي تم إسقاط طائرته من طراز "إف-15" في إيران خلال أبريل الماضي، تفاصيل محنته وعملية إنقاذه لأول مرة علنا، وذلك في تقرير يتضمن لقطات رُفعت عنها السرية حديثا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ومسئولين سياسيين آخرين في "البنتاجون" حثوا الطيار ومساعده على المشاركة في هذه المقابلة.

وعضو الطاقم الذي وافق على الظهور، (في حين رفض الطيار ذلك) عُرف باسم "برافو" فقط، وهو ضابط أنظمة الأسلحة في الطائرة، وقد قضى قرابة يومين وحيدا في الجبال الإيرانية.

ووفقا لبرنامج "60 دقيقة" الذي يبث على شبكة "سي بي إس"، سقط الضابط نحو الأرض بسرعة تتراوح بين 70 و100 ميل في الساعة، وذلك لأن مظلته تضررت عندما أسقطت إيران الطائرة.

وقال الضابط للشبكة الإخبارية: "في لحظة ما، نظرتُ للأعلى ولم أرَ المظلة، كان ذلك أكثر المشاهد رعبا في حياتي".

وأضاف: "تعرضت لإصابات، لكننا جميعا نتدرب على التكيف وتجاوز التحديات التي تواجهنا. تحركت بأسرع ما يمكن -رغم الإصابات- مبتعدا عن موقع هبوطي".

من جهته، صرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، للشبكة الإخبارية بأن أكثر من 90 عسكريا أمريكيا شاركوا ميدانيا في عملية الإنقاذ، التي شهدت تواجد قوات عسكرية أمريكية على الأراضي الإيرانية لأول مرة منذ 46 عاما.

ووصف الضابط برافو لحظة رؤيته لمنقذيه بأنها كانت واحدة من أعظم لحظات حياته.