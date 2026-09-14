وزير البيئة الأسبق: قطع الأشجار بشكل جائر أمر خطير والغطاء الشجري في مصر من الموارد النادرة

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، إن قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر يُعتبر أمرًا خطيرًا وحدث سابقًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى ارتباط قطع الأشجار حاليًا، بالنزاع بين قطاع النقل ورأس المال الطبيعي ممثلًا في الغطاء الشجري.

وأضاف أن لقطع الأشجار أهدافا تنموية مرتطبة بحساب التكلفة والعائد وبحث آلية تعويضها، معقبًا: «الوضع في مصر والغطاء الشجري في مصر يعتبر من الموارد النادرة التي يجب الحفاظ عليها».

وتطرق إلى المنهجية التي تتبعها مختلف الدول للموازنة بين إقامة المشاريع والحفاظ على الغطاء الشجري، وذلك باللجوء للحلول الهندسية التي تُقلل عدد الأشجار المقطوعة، مع بحث آليات تعويض الفاقد، وزيادة أعدادها حتى النسب السابقة أو أكثر.

ونوّه إلى عدم الالتزام بدراسات التقييم البيئي للمشاريع على أرض الواقع، بما يعكس النظرة السائدة عن الأشجار بأنها مجرد منظر جمالي فقط، قائلًا:«الواضح إن هذا الكلام لا يجد في التطبيق العملي أية أهمية».

وذكر أن الأشجار تقدم 5 خدمات أساسية تتزايد الحاجة لها في ظل التطور وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى الحاجة لغطاء شجري للحفاظ على نسب الكربون.

ورأى أن هناك تعارضًا بين عدد من الأهداف المشروعة، ومنها تطوير قطاع الطرق، والحفاظ على الغطاء الشجري، متسائلًا: «كيف نوازن الأمور؟ بأي آلية نوازنها؟ وأين الشفافية؟».

وأكمل: «نحن نتحدث عن الاستدامة والتنمية المستدامة بكثرة ولكن الواقع العملي يؤكد أن أمامنا طريقًا طويلًا ومن الضروري أن نبدأ».