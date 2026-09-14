أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود مبعوثيه الخاصين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وسط تقارير تفيد بأنه يدرس تقليص دورهما في ملف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وإسناد هذا الدور إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، سلط ترامب الضوء على عمل ويتكوف وكوشنر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة العام الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ترامب: "انظروا إلى غزة، على سبيل المثال. وانظروا إلى حقيقة أننا استعدنا جميع الرهائن".

وأضاف: "لا يوجد الكثير من القتال في غزة الآن. وحماس مستعدة للتخلي عن أسلحتها".

وتواصل إسرائيل بشكل شبه يومي غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1369 شهيدا، كما ارتفعت الإصابات إلى 4627، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض 831 حالة.