إيران: السعودية طلبت إرجاء الاجتماع مع دول الخليج في عمان

قال ‌المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ⁠إن السعودية طلبت إرجاء الاجتماع بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي ‌الذي ⁠كان من المقرر عقده في سلطنة ⁠عمان اليوم الاثنين.

وتلاشت الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في المدى القريب عندما نشر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن اجتماعا إقليميا كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله «حرصا على التوافق».

وأعلن مسئولون إيرانيون أنهم سيحضرون ذلك الاجتماع مع دول الخليج لعرض اتفاق مع عُمان بشأن تنظيم مسارات الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن مسئول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في سلطنة عمان أُرجئ بناء على طلب بعض دول المنطقة في قرار اتُخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وأضاف المسئول أن إيران ستنسق مع عمان لتحديد موعد مناسب لعقد الاجتماع.

وجاء ⁠هذا التأجيل في أعقاب قرار السعودية إغلاق خط أنابيب شرق-غرب، على الأقل في الوقت الحالي، والذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيدا عن مضيق هرمز.