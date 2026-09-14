سول وواشنطن تعتزمان إجراء محادثات دفاعية رفيعة المستوى

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء محادثات دفاعية دورية على مستوى رفيع هذا الأسبوع، وذلك في ظل دراسة سول خيار نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحوار الدفاعي المدمج بين كوريا والولايات المتحدة، الذي يجرى مرتين في السنة، سيعقد في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من الأربعاء إلى الجمعة، وفقا للوزارة.

وسيرأس المحادثات كيم هونج - تشول، نائب وزير الدفاع للسياسات، وجورج ليمور، نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون شرق آسيا، إلى جانب مسئولين بارزين آخرين في قطاعي الدفاع والشئون الخارجية.

وقالت الوزارة: "من المتوقع أن يناقش الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الأمنية المعلقة، بما في ذلك استعادة (سول) للسيطرة العملياتية في زمن الحرب، وموقف الدفاع المشترك، والتعاون في مجال بناء السفن."

ولم يحدد الحليفان التفاصيل، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يناقشا إمكانية نشر قوات عسكرية كورية جنوبية في مضيق هرمز وسط ضغوط من واشنطن على كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الموجهة لتأمين الممر المائي الحيوي.

وكانت كوريا الجنوبية قد أرسلت فريقا مكلفا بتقييم الوضع الأمني بالقرب من مضيق هرمز إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وأثارت هذه الخطوة تكهنات بأن كوريا الجنوبية تدرس بجدية الانتشار العسكري في المضيق، لكن الحكومة أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية.

وقد حذرت إيران بشكل علني من أي إرسال عسكري محتمل إلى المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "عواقب وخيمة".